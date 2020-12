Mechanizm praworządności. Merkel tłumaczy, jak to działa

Prawie 700 ofiar śmiertelnych w ciągu doby. Trudna sytuacja u sąsiada Polski

Potwierdzone przypadki koronawirusa w Niemczech wzrosły ub. doby o 26 923 do łącznej liczby 1 406 161. Zmarło kolejne 698 osób co zwiększyło ogólną liczbę ofiar śmiertelnych do 24 125 – poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych...