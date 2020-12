Włochy: Boże Narodzenie testem przestrzegania zasad częściowego lockdownu

Dzień Bożego Narodzenia, obchodzony we Włoszech uroczystym obiadem, to test przestrzegania zasad częściowego lockdownu, który obowiązuje z przerwami do 6 stycznia. Włosi mogą odwiedzać krewnych, ale w ograniczonej liczbie i pamiętając o godzinie policyjnej.

Po Wigilii, która jest spędzana skromniej zazwyczaj w małym rodzinnym gronie, Włosi najbardziej uroczyście celebrują obiad 25 grudnia - z całą rodziną i z obrzędem wymiany podarunków pod choinką. W tym roku, przy obowiązujących od czwartku restrykcjach czerwonej strefy, jaką wprowadzono w całym kraju, wizyty u rodziny i przyjaciół są możliwe, ale pod warunkiem przestrzegania rozporządzenia rządu. W domu można przyjąć tylko dwie osoby z zewnątrz. Ograniczenie liczebne nie dotyczy dzieci do lat 14 i osób niepełnosprawnych. Dopuszczalna jest tylko jedna wizyta dziennie - postanowił rząd Giuseppe Contego. Poruszać można się wyłącznie po swoim mieście lub miejscowości albo odwiedzić sąsiednią. Kierunek takich podróży też jest ograniczony, bo jadąc z małej gminy nie można wjechać do stolicy prowincji. Jadąc lub idąc ze świąteczną wizytą należy mieć przy sobie specjalny autocertyfikat; wydrukowany lub wypełniony w telefonie komórkowym. Należy podać w nim swój adres oraz powód i cel podróży. Nie trzeba natomiast wskazywać nazwiska osób odwiedzanych. Spotkania muszą kończyć się tak, aby wrócić przed godziną policyjną rozpoczynającą się o 22.00. W przeciwnym razie wizyta musi potrwać do 5.00. Eksperci radzą również Włochom, aby w czasie świątecznych obiadów i kolacji możliwie krótko siedzieli przy stole, gdy podejmują gości z zewnątrz. Ponadto zalecają, aby nie sadzać małych dzieci obok dziadków; chodzi o to, by chronić seniorów przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.

