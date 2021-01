Kiedy opinia o szczepionce AstraZeneca? EMA podaje datę

Otrzymaliśmy wniosek o warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw COVID-19 AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego; będzie on rozpatrywany w przyspieszonym trybie – podała we wtorek Europejska Agencja Leków (EMA). Opinia o szczepionce może być wydana 29 stycznia.

EMA wydaje niewiążące opinie w sprawie szczepionek. Ostateczną zgodę na dopuszczenie ich do obrotu w UE podejmuje Komisja Europejska. Jeśli preparat AstraZeneca zostanie zatwierdzony, będzie trzecią szczepionką przeciw COVID-19 dopuszczoną do użytku w Unii Europejskiej. 21 grudnia EMA zdecydowała o warunkowej autoryzacji szczepionki firm Pfizer i BioNTech, a 6 stycznia - substancji firmy Moderna. Czytaj też:

"Ale mnie chcieli ubrać w aferę...". Stanowcze oświadczenia dziennikarek TVNCzytaj też:

Rzecznik rządu o realnym terminie szczepień nauczycieli