Fasadowy katolicyzm i niekończące się igrzyska. Prof. Górski o "nowej Ameryce" Bidena

Prof. Górski przeanalizował niedawny „szturm na Kapitol”, który miał miejsce w Waszyngtonie 6 stycznia. – Celem Donalda Trumpa było to, aby właśnie podczas posiedzenia połączonych izb Kongresu przedstawić materiały, które ilustrowały skalę manipulacji procesem wyborczym. W obliczu sądowej blokady merytorycznego rozpoznawania skarg kierowanych przez jego sztab, była to właściwie ostatnia możliwość pokazania Amerykanom tego, co się wydarzyło przy okazji tych wyborów. Czy zatem w interesie Donalda Trumpa leżało doprowadzenie do sytuacji, która by to uniemożliwiła. „Cui bono?” Odpowiedź na to pytanie zawsze tłumaczy wiele i nie wydaje się, aby – w świetle tej formuły – Donald Trump miałby być organizatorem tych wydarzeń. Tak podpowiada logika, ale atmosfera „polowania na czarownice” jaką mamy w obecnej Ameryce, zabija logikę we wszystkich wymiarach – zauważył.

Zapytany, w co grają Demokraci, którzy pomimo faktu, że Donald Trump przestanie pełnić urząd prezydenta USA, to ze wszystkich sił walczą o impeachment, odpowiedział, że dążą oni do tego, aby zablokować Trumpowi możliwość powrotu do walki o prezydenturę w 2024 roku. – Stąd na siłę będą walczyć o jego skazanie pod każdym pretekstem. W istocie to ich bezmyślne pastwienie przyniesie w moim przekonaniu odwrotny od zamierzonego skutek – dodał.

Były sędzia Trybunału Stanu analizował również program Demokratów i to, jakie skutki może przynieść. – Jest oczywiste że realizacja tego o czym mówili w kampanii wyborczej jest niemożliwa z dwóch powodów. Z jednej strony doprowadzi bowiem do całkowitej degrengolady gospodarczej Ameryki, która po okresie zniszczeń dokonanych przez administrację Obamy, zaczęła stawać ponownie na nogi. Chodzi tu oczywiście o skutki ideologicznej krucjaty ekonomicznej motywowanej walką z tzw. ociepleniem klimatu. Z drugiej strony w obietnicach rozdawania wszystkiego za darmo dla wszystkich, Demokraci przelicytowali komunistów. Teraz trzeba będzie pokazać, skąd wziąć na to pieniądze, bo drukować ich bez końca się nie da. Oczywiście w zamian za to planują oni zafundować Ameryce „igrzyska” polegające na walce z „rasizmem” i białymi mężczyznami, ale na długo tego paliwa nie wystarczy. Staną się więc niewolnikami własnego dążenia do odzyskania władzy za wszelką cenę – zauważa.

Na koniec prof. Grzegorz Górski ocenił także katolicyzm nowego prezydenta USA, który znany jest ze swoich lewicowych przekonań, z poparcia dla aborcji, ideologii gender oraz zafascynowania hasłami, jakie w przeszłości głosili komunistyczni przywódcy państw totalitarnych. – Katolicyzm Bidena jest czysto fasadowy. Wszystko co głosi w najważniejszych obszarach, jest sprzeczne z najbardziej elementarnym nauczaniem Kościoła katolickiego. Tylko dlatego, że wielu duchownych w USA, a niestety także niektórzy biskupi, głoszą nauki całkowicie sprzeczne z doktryną katolicką, to Biden może funkcjonować jako katolik – stwierdził.

