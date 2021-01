Igrzyska w Tokio zostaną odwołane? "The Times": Nieoficjalnie się to rozważa

Według wysokiego rangą członka koalicji rządzącej, panuje zgoda, co do tego, że odłożone już o rok igrzyska są skazane na niepowodzenie.

"Nikt nie chce być pierwszym, który to powie, ale konsensus jest taki, że jest to zbyt trudne" – mówi źródło "The Times". "Osobiście nie sądzę, żeby to się wydarzyło" – dodaje.

Teraz celem władz Tokio ma być znalezienie sposobu na anulowanie igrzysk w taki sposób, aby pozostawić otwartą możliwość zachowania tego samego gospodarza w późniejszym terminie.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio

Igrzyska w Tokio zostały przełożone wiosną ze względu na pandemię koronawirusa. Z propozycją przeniesienia imprezy na 2021 rok wyszedł wcześniej premier Japonii Shinzo Abe.

Pierwotnie impreza miała rozpocząć się 24 lipca i zakończyć 9 sierpnia 2020 roku. Przełożenie igrzysk w Tokio jest sytuacją bezprecedensową w historii. W przeszłości pięć edycji największej sportowej imprezy globu odwołano, ale nigdy wcześniej nie zmieniono ich daty. Przeprowadzenie igrzysk do tej pory zawsze uniemożliwiały działania zbrojne. Przyczyną odwołania letnich igrzysk w 1916 roku oraz letnich i zimowych w 1940 i 1944 roku były I i II wojna światowa.

