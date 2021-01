Moderna znowu ogranicza dostawy szczepionki

Na konferencji prasowej Domenico Arcuri powiedział, że to już trzeci koncern, który zmniejszy dostawy szczepionek, po firmach Pfizer i AstraZeneca.

Ograniczenia w dostawach szczepionki

– Moderna właśnie nas poinformowała, że w tygodniu od 9 lutego z przewidzianych 166 tysięcy dawek dostarczy 132 tysiące, o 20 procent mniej – wyjaśnił komisarz odpowiedzialny za kampanię szczepień.

– Nasze zdumienie, nasze zaniepokojenie i nasze przygnębienie rosną; niemal codziennie prognozy są korygowane – oświadczył.

Komisarz stwierdził, że we Włoszech brakuje co najmniej 300 tysięcy dawek, jakie miały zostać dostarczone. – Bardzo trudno rozpocząć masową kampanię szczepień, jeśli nie ma szczepionek – dodał.

"Szczepionka to nie napój ani przekąska"

Nie ukrywając irytacji zaistniałą sytuacją, Domenico Arcuri powiedział: "Szczepionka to nie napój ani przekąska. To jedyne antidotum, by wyjść z ciężkiej nocy trwającej od roku. Nie można sobie żartować ani odwracać się plecami, gdy chodzi o zdrowie ludzi".

Firmy – mówił – nie powinny robić propagandy, zapowiedzi i obietnicy; one muszą dostarczyć szczepionki, zgodnie z kontraktami.

Bilans kampanii szczepień we Włoszech to ponad 1,7 miliona zaszczepionych. Dwie dawki otrzymało ponad 380 tysięcy osób.

Domenico Arcuri przypomniał, że dotychczas zakażony koronawirusem został co 23 mieszkaniec Włoch. Zanotowano już ponad 2,5 miliona przypadków.

– Ale dzięki krokom na rzecz powstrzymania wirusa, krzywa zakażeń utrzymuje się na poziomie, na którym nie dochodzi do wybuchu – podsumował.