Wielka Brytania: Ponad 10 mln osób dostało pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19

"To niezwykle istotny kamień milowy w naszych narodowych wysiłkach w zwalczaniu tego wirusa. Każdy zastrzyk czyni nas wszystkich nieco bezpieczniejszymi - chcę podziękować wszystkim, którzy mają w tym swój udział" - oświadczył Hancock, a premier Boris Johnson napisał na Twitterze: "To fantastyczne, że 10 mln ludzi w Wielkiej Brytanii otrzymało swoją pierwszą dawkę szczepionki. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że stało się to możliwe".

Według opublikowanych przez rząd dokładnych danych, do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 10 021 471 osób, zaś drugą - 498 962.

Celem brytyjskiego rządu jest zaszczepienie do 15 lutego pierwszą dawką wszystkich osób z pierwszych czterech grup priorytetowych, czyli wszystkich mieszkańców i pracowników domów opieki, wszystkich osób powyżej 70. roku życia, wszystkich frontowych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz wszystkich osób, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na Covid-19. Liczbę tych osób szacuje się na 14-15 mln. Przy obecnym tempie, ten cel powinien zostać osiągnięty.

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użytku szczepionki przeciw Covid-19, opracowane wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech oraz przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca, a następnie - również jako pierwsza - zaczęła ich podawanie. Szczepienia w tym kraju rozpoczęły się 8 grudnia, prawie trzy tygodnie wcześniej niż w Unii Europejskiej.