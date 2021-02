Stepanow: Nie mamy nowych wariantów koronawirusa

Minister przekazał, że ponowne zakażenia są rejestrowane w okresie do trzech do sześciu miesięcy po pierwszej infekcji – pisze agencja Interfax-Ukraina. Podkreślił, że ten aspekt będzie uwzględniany podczas procesu szczepień, by efektywnie rozdzielać preparaty.

Brak informacji o nowych wariantach koronawirusa

Stepanow zapewnił też, że na Ukrainie na razie nie wykryto zakażenia nowymi wariantami koronawirusa – brytyjskim i południowoafrykańskim. Jak pisze Interfax-Ukraina, minister zaznaczył przy tym, że badanie pod kątem wykrycia tych wariantów jest drogie. – Czasami je (badanie) robimy, ale nie w tak dużej liczbie jak w innych krajach – przyznał.

Szef resortu ochrony zdrowia poinformował także tego dnia, że Ukraina otrzymała potwierdzenie dostawy 12 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 firm AstraZeneca i Novavax. Dostawy mają rozpocząć się w lutym - podało biuro prezydenta Ukrainy.

W tym miesiącu do kraju ma też dotrzeć pierwsza partia preparatu firmy Pfizer/BioNTech, obejmująca 117 tys. dawek. Szczepionki trafią na Ukrainę w ramach programu COVAX.

Wydłużenie czasu obowiązywania obostrzeń

Szef resortu ochrony zdrowia zapowiedział też, że władze planują przedłużyć obowiązywanie przeciwepidemicznych restrykcji do 30 kwietnia. Zapowiedział, że ograniczenia będą złagodzone. Jeśli w danym regionie sytuacja epidemiczna się pogorszy, restrykcje będą na nowo zaostrzane lokalnie.

Minionej doby na Ukrainie wykryto prawie 5 tys. zakażeń koronawirusem, prawie 1,9 tys. pacjentów hospitalizowano, wyzdrowiało ponad 8 tys. chorych, a zmarło 158 zainfekowanych osób. Przeprowadzono 43 tys. testów, w tym ok. 26 tys. metodą PCR. Łącznie w kraju potwierdzono ponad 1,2 mln zachorowań na COVID-19, zmarło ponad 23 tys. ludzi.