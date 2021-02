Chiny zatwierdziły do powszechnego użycia szczepionkę firmy Sinovac Biotech

Chińska firma Sinovac Biotech poinformowała w sobotę, że urząd produktów medycznych formalnie zatwierdził do powszechnego użytku jej szczepionkę przeciwko COVID-19. To już drugi taki preparat zatwierdzony do użycia powszechnego w ChRL po szczepionce firmy Sinopharm.