Słowacja prosi Unię Europejską o pomoc

Słowackie ministerstwo zdrowia, które zwróciło się do rządu o zatwierdzenie zaproszenia personelu medycznego z zagranicy, przekonuje, że dzięki temu w przypadku pogorszenia się sytuacji liczba lekarzy oraz pielęgniarzy i pielęgniarek będzie mogła wzrosnąć.

Pomoc na miesiąc

"Pobyt zagranicznych zespołów, które przyjeżdżałyby do Republiki Słowackiej w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, byłby tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu; wstępnie spodziewamy się, że będzie to jeden miesiąc" – powiadomiło ministerstwo.

W porozumieniu z MSW ma ono wyznaczyć placówki, w których miałyby działać zagraniczne zespoły medyczne. Według ostatnich oficjalnych danych w szpitalach na Słowacji przebywało 3632 pacjentów z COVID-19, w tym 285 na oddziałach intensywnej terapii, a 323 potrzebuje wsparcia respiratorów.

Liczba zakażeń i zgonów

We wtorek na Słowacji stwierdzono 3168 nowych zakażeń SARS-CoV-2 w testach PCR i 3881 w testach antygenowych oraz 105 zgonów. Od początku epidemii koronawirusa w kraju tym zmarło 6168 osób, a zakażenie koronawirusem wykryto u 282 864 osób za pomocą testów PCR i u 243 918 osób za pomocą testów antygenowych.

Według międzynarodowych danych przytaczanych przez słowackie media Słowacja zajmuje obecnie pierwsze miejsce na świecie w statystykach zgonów z COVID-19 na 100 tys. mieszkańców.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymały dotąd na Słowacji 246 423 osoby, a obie dawki - 75 736 osób.