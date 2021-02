Szczepionka dla osób do 65 roku życia. Ważna decyzja włoskiego rządu

W okólniku resortu zdrowia podkreślono, że nowe dowody naukowe potwierdzają większą skuteczność szczepionki niż wskazywały na to wcześniejsze badania.

Drugą dawką, zgodnie z rozporządzeniem Agencji Leków, należy zaszczepić po 12 tygodniach. Produkt ten zalecany jest osobom w dobrym stanie zdrowia.

AstraZeneca zapowiedział redukcję dostawy szczepionki

Tymczasem dwa dni temu koncern AstraZeneca zawiadomił o kolejnej redukcji dostaw szczepionki przeciwko koronawirusowi do Włoch. W ciągu najbliższego tygodnia dotrze o 10-15 procent dawek mniej niż planowano – wynika z komunikatu firmy, który wywołał zaniepokojenie w regionach kraju.

Zamiast planowanych 566 tysięcy dawek dotrze około 506 tysięcy.

Do redukcji dostaw dojdzie w kluczowym momencie kampanii we Włoszech, gdy właśnie tym preparatem szczepieni są pracownicy szkół i funkcjonariusze sił porządkowych. Oznacza to dalszą kumulację opóźnień, spowodowanych wcześniej przez zmniejszenie transz innych szczepionek.

Zapowiedź koncernu AstraZeneca spotkała się ze stanowczą reakcją przewodniczącego konferencji władz regionów Stefano Bonacciniego, który zaapelował do rządu Mario Draghiego o interwencję. – Potrzebna jest zdecydowana zmiana przebiegu kampanii szczepień, która jest priorytetem, ale opóźnia się nie z powodu błędów organizacyjnych, lecz zaopatrzeni – stwierdził Bonaccini.

Zaniepokojone są między innymi władze stołecznego regionu Lacjum oraz Lombardii. Ich gubernatorzy mówią, że kolejna redukcja dostaw jest nie do przyjęcia.Szef władz Lombardii Attilio Fontana wezwał premiera, by "użył swego autorytetu w Europie" i bronił interesów Włoch.