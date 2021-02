Kraj kultury więzienne

Gabriel Michalik: Co czwarty Rosjanin siedzi, siedział lub będzie siedział. Prawda czy fałsz?

Olga Romanowa: Legenda, ale jest w niej ziarno prawdy. Więzienie to nie tylko osadzeni, lecz także strażnicy, policjanci, prokuratorzy, sędziowie i funkcjonariusze rozmaitych struktur siłowych, posyłających ludzi za kraty. Jeśli odjąć kobiety, których odsetek w więzieniach jest w zasadzie stały i wynosi ok. 8 proc., to okaże się, że istotnie co czwarty Rosjanin ma z więzieniem coś wspólnego.