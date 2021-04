Hiszpańska europoseł: PE wykorzystuje kwestię aborcji, aby ingerować w suwerenność państw

Jak podkreśla polityk hiszpańskiej partii VOX Margarita de la Pisa, w Parlamencie Europejskim trudno o zdywersyfikowaną dyskusję m.in. o kwestii aborcji.

W wywiadzie Margarita de la Pisa tłumaczy, że PE narzucane jest jedno podejście do kwestii życia dzieci nienarodzonych, które przez większość uważane jest za jedyne prawdziwe, oparte na prawdzie.

– Doszło do tego, jak stwierdziłam któregoś dnia, że wygląda na to, że organizacje pro-life są przeciwko prawom człowieka – stwierdziła polityk i dodaje, że "wygląda na to, że prawo do życia, nie jest już prawem niezbywalnym".

Jak podkreśla dalej hiszpańska europoseł, „Parlament Europejski wykorzystuje kwestię aborcji, aby ingerować w suwerenność państw”.

Polska „ostatnią nadzieją Europy”

Margarita de la Pisa została także zapytana o stanowisko polskich konserwatystów, którzy na forum PE bronią – podobnie jak VOX – prawa do życia.

– Tak, PiS ma bardzo jasne stanowisko w kwestii ochrony życia. Tak naprawdę, dzięki mocnej pozycji Polski wynikającej z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to kluczowe państwo (w sporze dot. aborcji - red.). Powiedziałbym nawet, żę Polska jest ostatnią nadzieją, jaką mamy w Europie – stwierdziła europoseł.

Jak dodała w wywiadzie Margarita de la Pisa, jej zdaniem "gdyby Polska nie utrzymała tak jasnego i zdecydowanego stanowiska w sprawie aborcji, żaden kraj w Europie by tego nie zrobił".