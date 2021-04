Strzelanina w placówce FedEx w Indianapolis. Jest wiele ofiar

Amerykańska media przekazały informacje o wielu ofiarach śmiertelnych strzelaniny w mieście Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. Zdarzenie miało miejsce w placówce FedEx – międzynarodowej firmy kurierskiej. Dokładna liczba ofiar i stopień ich obrażeń nie są jeszcze znane.

Strzelanina w FedEx. Zginęło "wiele osób"

Do tej pory wiadomo z relacji policji, że zginęło "wiele osób". Jak podało CNN, na miejscu wciąż trwa akcja służb. Do strzelaniny doszło w czwartek około godz. 23 czasu lokalnego (piątek, godz. 5 rano w Polsce) w okolicy międzynarodowego lotniska. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział lokalnej telewizji, że napastnik użył z broni automatycznej. Miał otworzyć ogień do osób znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynu.

Napastnik popełnił samobójstwo

Amerykańskie służby zablokowały przebiegającą w pobliżu lotniska autostradę. Zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do placówki FedEx, a kierowcy poruszali się innymi trasami.

Telewizja WRTV twierdzi, że co najmniej kilka osób zostało postrzelonych, a sprawca ataku popełnił samobójstwo. Informację o jego śmierci potwierdziła lokalna policja.

Z kolei Telewizja Fox News podała, że niektórzy pracownicy FedEx skontaktowali się z bliskimi i poinformowali ich o zdarzeniu. Niektórzy z nich są ranni.

– Moja siostrzenica została postrzelona w ramię. Kiedy wybuchła strzelanina, siedziała w samochodzie na pobliskim parkingu – powiedział Parminder Singh w rozmowie z reporterką Fox News. Kobieta trafiła do szpitala.

