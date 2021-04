Dziś pogrzeb księcia Filipa. Królowa Elżbieta II udostępniła prywatną fotografię

W dniu pogrzebu brytyjska królowa Elżbieta II opublikowała osobistą fotografię zrobioną jej i mężowi w 2003 roku.

Prywatna fotografia

Prywatna fotografia została udostępniona na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Twitterze. W komentarzu pod zdjęciem napisano, że jej upublicznienie było życzeniem Elżbiety II.

Zdjęcie pochodzi z 2003 roku i ukazuje parę podczas wycieczki do Szkocji. Królowa Elżbieta II i książę Filip siedzą na trawie, na szczycie Coyles of Muick. Autorką fotografii jest Zofia, hrabina Wessex.

Pogrzeb księcia w czasie epidemii

Uroczystości pogrzebowe księcia Filipa rozpoczną o godzinie 15 czasu lokalnego na zamku Windsor. Cała uroczystość będzie transmitowana w telewizji.

Do 17 kwietnia trwać będzie żałoba narodowa. Okres ośmiu dni żałoby zaproponował premier Boris Johnson i został on zaakceptowany przez królową Elżbietę II. W tym czasie flagi pozostaną opuszczone do połowy masztu.

Ze względu na wynikające z pandemii ograniczenia w uroczystościach funeralnych udział weźmie nie więcej niż 30 osób, jest więc więcej niż prawdopodobne, że będzie to niemal wyłącznie sama rodzina królewska.

Kontrowersje związane z pogrzebem

Kiedy tylko pojawiła się informacja o uroczystościach pogrzebowych księcia Filipa, brytyjskie media zaczęły rozpisywać się na temat obecności wnuka księcia Filipa – księcia Harry'ego, na pogrzebie.

W ubiegłym roku książę Harry i jego żona księżna Meghan wyprowadzili się bowiem do Stanów Zjednoczonych, rezygnując z roli wyższych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Zainteresowanie mediów obecnością księcia i księżnej Sussex wynika także z zamieszania jakie kilka tygodni temu wywołał wywiad, udzielony przez parę amerykańskiej telewizji.

