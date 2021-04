FBI: Sprawca strzelaniny w Indianapolis miał zaburzenia psychiczne

Napastnikiem okazał się znany miejscowej policji 19-latek Brandon Scott Hole. Zastępca szefa policji w Indianapolis, Craig McCartt potwierdził, że bandyta przybył do centrum FedEx w pobliżu miejskiego lotniska i otworzył losowo ogień do osób znajdujących się na parkingu, a następnie do pracowników wewnątrz magazynu.

Były pracownik FedEx

– Nie było żadnej konfrontacji z nikim, kto tam był – powiedział McCartt. – Nie było żadnych zakłóceń, nie było kłótni. Po prostu wydawało się, że zaczął strzelać do przypadkowych ludzi – zaznaczył śledczy. Policjant wskazał, że w chwili zdarzenia w placówce znajdowało się co najmniej 100 osób. W trakcie ataku wielu pracowników było na przerwach obiadowych. Wielu innych kończyło zmianę lub rozpoczynało nową.

Policja nie ustaliła jeszcze motywów działania mordercy. Wiadomo natomiast, że Hole był byłym pracownikiem FedEx w placówce, w której dokonał ataku, oraz że w ubiegłym roku był przesłuchiwany przez FBI i przebywał w tymczasowym areszcie psychiatrycznym.

Strzelanina w Indianapolis

Amerykańskie media przekazały w piątek informację o strzelaninie w mieście Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. Zdarzenie miało miejsce w czwartek około godziny 23 czasu lokalnego (piątek, godz. 5 rano w Polsce) w placówce międzynarodowej firmy kurierskiej FedEx, nieopodal międzynarodowego lotniska. Amerykańskie służby zablokowały przebiegającą w pobliżu lotniska autostradę i zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do siedziby firmy, a do kierowców, by poruszali się innymi trasami.

Napastnik użył z broni automatycznej, zabijając osiem osób, a pięć raniąc.

