Królowie na walizkach

Nikt z greckich przodków księcia ani jego współczesnych krewnych nie był światu znany tak dobrze jak Filip. To zrozumiałe. Monarchię brytyjską otacza nimb, o jakim inne królewskie dynastie dawno zdążyły zapomnieć. Dlatego Filipowi, gdy w lutym na parę tygodni trafił do szpitala, wszyscy, nie tylko Brytyjczycy, gorąco życzyli, by dożył stu lat. To życzenie niestety się nie spełniło, choć cel był na wyciągnięcie ręki. Do setnych urodzin zabrakło księciu dwóch miesięcy i jednego dnia.