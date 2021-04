"Ktoś pana okłamuje". Szczerski odpowiada Łukaszence

Przywódca Białorusi przekazał zaskakujące informacje. – Wykryto plany zamachu na mnie i moje dzieci – ogłosił w sobotę Łukaszenka.

Jak stwierdził, za planami miały stać amerykańskie służby specjalne i białoruscy opozycjoniści. Jednocześnie Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) poinformowała o zatrzymaniu w Moskwie dwóch Białorusinów – prawnika Jurasia Ziankowicza i politologa Aleksandra Fiaduta, którzy mieli planować wspomniany zamach oraz przewrót wojskowy na Białorusi.

Łukaszenka wskazał, że w całą sprawę zamieszana jest Polska. Powiedział, że Ziankowicz miał "konsultować się z USA i Polską", po czym przybył do Moskwy "w celu spotkania z przedstawicielami sił zbrojnych Białorusi, by przekonać ich do udziału w przewrocie".

Szczerski odpowiada

Krzysztof Szczerski, szef Biura Polityki Międzynarodowej, jednoznacznie zaprzeczył oskarżeniom białoruskiego przywódcy.

– Jeśli ktoś, panie Aleksandrze Łukaszenka, panu takie rzeczy mówi, to znaczy, że pana okłamuje. Polska nie bierze udziału w żadnych tego typu działaniach. Proszę to usłyszeć raz i wiedzieć, że ktokolwiek panu taką narrację podsuwa, to pana okłamuje – przekonywał współpracownik prezydenta Adrzeja Dudy na antenie TVP Info.

"Sytuacja jest napięta"

Szczerski odniósł się także do rosnącego napięcia między Ukrainą a Rosją. – Sytuacja rzeczywiście jest bardzo napięta – ocenił polityk, odpowiadając na pytanie, czy "wojna w tej części świata wisi na włosku".

– Rosja próbuje zatrzymać proces otwarcia NATO dla Ukrainy i używa wojska do celów politycznych, do wywarcia presji i nacisku na Ukrainę. W każdej chwili możemy mieć do czynienia z rzeczą bardzo dla nas niedobrą, dla świata niedobrą, jaką jest kolejny konflikt rosyjsko-ukraiński – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP.

