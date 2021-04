"Na Krymie powstał ogromny obóz wojskowy". Rośnie napięcie na Ukrainie

Niemiecki tygodnik przedstawia dowody koncentracji rosyjskich wojsk na terenie anektowanego Krymu. Na fotografiach satelitarnych opublikowanych w miniony weekend widać powstały w niecały miesiąc obóz wojskowy.

Zdjęcia opublikowane przez "Der Spiegel" pokazują, jak zmienił się teren ok. 30 kilometrów od wsi Mrfiwka między 15 marca a 13 kwietnia tego roku. Wskazują one, że w tym czasie doszło do zgromadzenia i przygotowania zaplecza logistycznego dla ponad 1000 pojazdów. Nie jest to jedyna tego typu baza powstała w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu dziennikarze z zespołu CITeam odkryli podobną infrastrukturę pod Woroneżem.

W ostatnich tygodniach na portalach społecznościowych pojawiło się wiele filmików dokumentujących ruchy rosyjskich wojsk z głębi kraju na zachodnią granicę. Zdaniem ukraińskiego wywiadu wciąż rośnie ryzyko użycia siły wojskowej ze strony Federacji Rosyjskiej.

Na Krymie oraz wschodzie Ukrainy obecnie ma miejsce największa koncentracja rosyjskich wojsk od 2014 roku. Zdaniem strony ukraińskiej Rosjanie zgromadzili przy granicy ok. 50 tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt, jednak w najbliższych dniach ta liczba może zwiększyć się nawet do 120 tysięcy. W sobotę w Paryżu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełeńskiego z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel w ramach tak zwanego "formatu normandzkiego". Tematem spotkania była agresywna postawa Federacji Rosji na wschodzie Ukrainy. Europejscy przywódcy wezwali Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z ukraińskiej granicy.