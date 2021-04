Partia Merkel zdecydowała. To nowy kanclerz Niemiec?

O tym, że Laschet będzie kandydował na urząd kanclerza Niemiec zdecydowało głosowanie członków partii Angeli Merkel. 60-letni premier Nadrenii Północnej-Westfalii (najbardziej zaludnionego kraju związkowego Niemiec) wygrał zdecydowaną większością głosów.

Nowy kanclerz?

Na lidera CDU, popieranego przez ustępującą kanclerz, głosowało 77,5 proc. członków zarządu partii. Jego rywala, który stoi na czele bawarskiej siostrzanej partii CSU, poparło 22,5 proc. głosujących. Tym samym to Armin Laschet będzie kandydatem na kanclerza Niemiec w nadchodzących, wrześniowych wyborach.

Söder zaakceptował zwycięstwo Lascheta i stwierdził, że tylko zjednoczona partia może odnieść sukces w sondażach. Te zaś, mimo kłopotów rządzącej koalicji, wciąż dają największe szanse na zwycięstwo właśnie jej kandydatowi. Rząd popiera obecnie ok. 30 proc. Niemców. Co ciekawe, podczas badań niemieckiej opinii publicznej to Söder odnotowywał znacznie lepsze wyniki poparcia w porównaniu do Lascheta.

Oficjalny kandydat CDU/CSU na kanclerza jest znany ze swojej liberalnej polityki, pasji do UE i umiejętności nawiązywania kontaktów ze społecznościami imigrantów.

Z kolei Söder swoją popularność zdobył po tym, jak mieszkańcy Bawarii (której Söder jest premierem od 2018 roku) docenili jego starania w walce z pandemią koronawirusa. Jego wyborcy ocenili, że działał szybko, zamykając szkoły i odwołując duże wydarzenia publiczne.

Angela Merkel, która jest kanclerzem Niemiec od 2005 roku, ma ustąpić po wyborach federalnych, które odbędą się 26 września.

Czytaj też:

Lockdown w Niemczech. Merkel chce krótkiego zaostrzeniaCzytaj też:

Sondaż: Kto może zastąpić kanclerz Merkel?