Raport z Afryki: Przybywa ugrupowań dżihadystycznych

20 kwietnia organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Aid to the Church in Need – ACN) opublikowała raport, z którego wynika, że w czternastu krajach Afryki Subsaharyjskiej i Wschodniej powstało w ostatnim czasie ponad dwadzieścia zbrojnych grup dżihadystycznych związanych z Państwem Islamskim i al-Kaidą, szerzących przemoc wobec wyznawców innych religii.

- Rozwój grup nastąpił w niepokojąco krótkim czasie i schemat jest znajomy. Ataki lokalnych gangów, do których zachęcają salaficcy dżihadystyczni kaznodzieje, przechodzą od sporadycznych i samowolnych do ideologicznych i ukierunkowanych – czytamy w raporcie.

ACN o reakcji świata: „za mało i za późno”

Sprawę przemocy na tle religijnym podjął również opublikowany w bieżącym roku przez Fundację Papieską Raport o wolności religijnej na świecie. Wynika z niego, że w latach 2018-2020 tego typu przemoc stosowano w aż jednej trzeciej krajów świata.

Raport odnosi się również do – jak czytamy – „przemocy seksualnej używanej jako broń przeciwko mniejszościom religijnym – przestępstw wobec kobiet i dziewcząt, które są uprowadzane, gwałcone i zmuszane do nawrócenia” i obejmuje studium sytuacji w Pakistanie, gdzie młode dziewczęta, chrześcijańskie i hinduskie, porywane są przez muzułmańskich fanatyków.

- Obecnie dyskryminacja i prześladowanie ze względu na przekonania religijne to narastające globalne zjawisko – komentuje prezes ACN International, twierdząc, że reakcję społeczności międzynarodowej „można określić jako za mało i za późno”.Czytaj też:

