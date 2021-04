Zapadł wyrok ws. śmierci George’a Floyda. Biden: To krok naprzód

– To było morderstwo w świetle dnia, które pokazało całemu światu systemowy rasizm, plamę na duszy naszego narodu – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, komentując decyzję ławy przysięgłych ws. zabójstwa George’a Floyda.

W swoim wystąpieniu (po ogłoszeniu wyroku ws. Floyda) Biden określił decyzję przysięgłym jako "wielki krok naprzód w marszu po sprawiedliwość w USA".

Mocne słowa wiceprezydent

Prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris zadzwonili do bliskich Floyda po ogłoszeniu wyroku. Nagranie z tej rozmowy pokazał m.in. serwis CNN.

Politycy zapewnili rodzinę mężczyzny o swoim wsparciu i uldze, jaką przyniósł im wyrok.

– Jestem bardzo wdzięczna waszej rodzinie, za waszą odwagę, wasze zaangażowanie i waszą siłę. Bo byliście silni za tak wiele osób – podkreślała Harris w rozmowie. – To dzień sprawiedliwości w Ameryce – dodała wiceprezydent, obiecując rodzinie zamordowanego dalsze działania na rzecz walki z rasizmem.

Derek Chauvin uznany za winnego

Czarnoskóry George Floyd zmarł w wyniku brutalnej interwencji policjantów w Minneapolis w maju 2020 r.. Biały funkcjonariusz Derek Chauvin przez kilka minut przyciskał szyję 46-latka kolanem do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że mężczyzna nie może oddychać. Wydarzenie to stało się pretekstem do masowych protestów ruchu "Black Lives Matter".

Wczoraj sędziowie wydali wyrok ws. zabójstwa Floyda, uznając Chauvina winnym zarzucanych mu czynów. 12 przysięgłych uznało Chauvina za winnego trzech czynów – nieumyślnego morderstwa drugiego stopnia, morderstwa trzeciego stopnia i zabójstwa drugiego stopnia – podały amerykańskie media.

Sędzia Peter Cahill wskazał, że wymiar kary zostanie ogłoszony za około 8 tygodni. Przychylił się przy tym do wniosku prokuratury o uchylenie kaucji Dereka Chauvina, w związku z czym został on zatrzymany przez funkcjonariuszy biura szeryfa.

Maksymalny wymiar kary za nieumyślne zabójstwo drugiego stopnia wynosi w Stanach Zjednoczonych 40 lat pozbawienia wolności. Maksymalny wymiar kary za zabójstwo trzeciego stopnia jest zagrożony sankcją pozbawienia wolności do 25 lat. Z kolei maksymalny wymiar kary za zabójstwo drugiego stopnia to 10 lat i/lub 20 tys. dolarów.

