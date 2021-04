Koronawirus. Niemcy mogą wprowadzić godzinę policyjną

Druga izba parlamentu RFN przyjęła w środę tzw. "ustawę o hamulcu bezpieczeństwa" w czasie pandemii. Nowe przepisy mają zagwarantować spójność wprowadzanych ograniczeń. Dotychczas należało to do kompetencji władz krajów związkowych, co w praktyce prowadziło do znacznych różnic w obowiązujących na terenie Niemiec restrykcjach.

Godzina policyjna od 21:00 do 5:00

Ustawa przewiduje, że "hamulec bezpieczeństwa" ma być wprowadzany w zależności od wskaźnika zakażeń koronawirusem wynoszącego 100 i więcej przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu jednego tygodnia.

W takiej sytuacji władze miast i powiatów muszą wprowadzić m.in. nocną godzinę policyjną od 21:00 do 05:00 rano następnego dnia. Wyjątek stanowią osoby, które samotnie wyszły na jogging lub spacer – informuje Deutsche Welle.

Natomiast gdy wskaźnik zakażeń osiągnie 165 na 100 tys., władze będą musiały zamknąć szkoły.

Nowe regulacje do ustawy o ochronie przed zakażeniami zostały opracowane w resortach zdrowia i spraw wewnętrznych. Przepisy mają obowiązywać do końca czerwca. Za ustawą głosowało 342 członków Bundestagu, przeciw było 250, a 64 się wstrzymało. W czwartek ustawa trafi do Bundesratu.

Koronawirus w Niemczech. Raport

Według danych na dzień 20 kwietnia, w Niemczech odnotowano 31 397 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 327 osób chorych na COVID-19. Łączna liczba wykrytych przypadków SARS-CoV-2 u naszego zachodniego sąsiada wynosi 3,2 mln. Od początku wybuchu epidemii w Niemczech zmarło ponad 80,6 tys. ludzi. Wyzdrowiało 2,83 mln chorych.

