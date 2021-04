„Gra o tron” dawnego imperium Inków

Peru to kraj o fascynującej historii, o której przypominają zabytki przyciągające turystów z całego świata. To serce dawnego imperium Inków, po którym pozostały wspaniałe ruiny Machu Picchu. To również kraj nieodłącznie związany z imieniem jednego z najsłynniejszych hiszpańskich konkwistadorów, czyli z Franciskiem Pizarrem, który w towarzystwie zaledwie 180 ludzi podbił największe prekolumbijskie państwo w Ameryce, a następnie założył Limę, dzisiejszą stolicę Peru.