Włoski król absencji

Salvatore Scumace w pracy w szpitalu Pugliese-Ciaccio w Catanzaro na południu Włoch pojawił się raz. Był rok 2005, a Włoch przyszedł, by podpisać umowę o pracę. I tyle go w szpitalu widziano. Pensja na konto nieobecnego pracownika wpływała za to regularnie

tygodnika Do Rzeczy . Cały felieton dostępny jest w najnowszym wydaniu © ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.

Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych. Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.