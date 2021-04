Mamy przestać istnieć

PIOTR WŁOCZYK: Amerykański Departament Stanu stwierdził niedawno, że Pekin dokonuje ludobójstwa na Ujgurach. Chińczycy odpowiadają, że to jedynie polityczny atak w wykonaniu Waszyngtonu, który nie ma oparcia w faktach.

DOLKUN ISA: Nie ma żadnych wątpliwości, że chińscy komuniści przeprowadzają ludobójstwo na Ujgurach. Mamy na to bardzo konkretne dowody. Dysponujemy m.in. zeznaniami ludzi, którzy byli zamknięci w chińskich obozach koncentracyjnych na terenie Turkiestanu Wschodniego. Widzieli w nich wynaradawianie, pranie mózgów, tortury, a także zabójstwa. Chińczycy dążą do unicestwienia narodu ujgurskiego. Otym, że to oficjalna polityka, świadczą też wstrząsające chińskie dokumenty rządowe, które wyciekły na Zachód.