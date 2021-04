Ukraina prosi Niemcy o broń defensywną

Kijów tłumaczy, że nowoczesna broń jest potrzebna, żeby bronić wybrzeża Morza Czarnego przed ewentualnym atakiem strony rosyjskiej.

Rząd ukraiński przekazał Niemcom listę, w której wyszczególnia, jakie rodzaje uzbrojenia byłyby przydatne. Lista "obejmuje pociski ziemia-powietrze wystrzeliwane z ziemi i z morza oraz systemy do usuwania min" – donosi niedzielna "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).

Redakcja wskazuje, że Kijów chciałby pozyskać system przeciwrakietowy GDM-008 Millennium, części rakiet do zwalczania okrętów Sea Spear, a także małe łodzie podwodne Sea Cat i Sea Fox służące do rozpoznawania i likwidowania min pod wodą.

Napięcie na linii Moskwa – Kijów

Na Krymie oraz wschodzie Ukrainy w ostatnich dniach miała miejsce największa koncentracja rosyjskich wojsk od 2014 roku. Zdaniem strony ukraińskiej, Rosjanie zgromadzili przy granicy ok. 50 tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt, jednak w najbliższych dniach ta liczba może zwiększyć się nawet do 120 tysięcy.

Ponad tydzień temu w Paryżu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełeńskiego z Emmanuelem Macronem w ramach tak zwanego "formatu normandzkiego". W formie wideokonferencji w rozmowie uczestniczyła też Angela Merkel. Tematem spotkania była agresywna postawa Federacji Rosji na wschodzie Ukrainy. Europejscy przywódcy wezwali Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z ukraińskiej granicy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował , że "rosyjska interwencja jest bardzo prawdopodobna i może do niej dojść każdego dnia".

Rosjanie poinformowali jednak o zakończeniu manewrów. Oddziały wojskowe otrzymały rozkaz powrotu do stałych punktów rozmieszczenia. Żołnierze mają powrócić do baz do końca miesiąca.

Czytaj też:

"Jestem gotów". Putin odpowiada prezydentowi UkrainyCzytaj też:

Napięta sytuacja w Donbasie. Ekspert: Może powtórzyć się scenariusz gruziński