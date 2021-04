Koronawirus. Belgia zamyka granice dla podróżnych z Indii, Hiszpania nakłada kwarantannę

Rozporządzenie ministerstwa spraw wewnętrznych Belgii określi "tak szybko, jak to możliwe" warunki zastosowania zastosowanego środka; nie będzie on dotyczył dyplomatów ani członków organizacji międzynarodowych, którzy muszą podróżować w pilnych sprawach – przekazano w komunikacie.

Inne kraje też wprowadzają ograniczenia

Tymczasem władze Hiszpanii nałożą kwarantannę na wszystkich podróżnych z Indii w związku z panującą w tym kraju nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wysoce zakaźnego wariantu – zapowiedziała we wtorek rzeczniczka rządu Maria Jesus Montero. Jako że nie ma bezpośrednich lotów z Indii do Hiszpanii, wprowadzony środek będzie odnosił się do osób podróżujących przez kraje trzecie – sprecyzowała.

Filipiny wprowadzą zakaz wjazdu dla podróżnych przybywających z Indii, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nowej odmiany wirusa, który doprowadził do ogromnego wzrostu liczby zakażeń w tym południowoazjatyckim kraju – poinformował we wtorek wysoki rangą urzędnik. Podróżni przybywający z Indii lub ci, którzy byli w tym kraju w ciągu ostatnich 14 dni, będą mieli zakaz wjazdu na Filipiny od 29 kwietnia do 14 maja ogłosił rzecznik prezydenta Harry Roque.

Podobny zakaz, obowiązujący od czwartku, ogłosiła też Kambodża, obejmując nim również osoby, które były w Indiach w ciągu ostatnich trzech tygodni. Zarówno Kambodża, jak i Filipiny odnotowały w ostatnich tygodniach duży wzrost liczby infekcji.

Dramatyczna sytuacja w Indiach

Sytuacja epidemiczna w Indiach pozostaje dramatyczna. We wtorek po raz kolejny z rzędu wykryto tam ponad 300 tys. nowych przypadków zakażenia COVID-19 (323 144 infekcji) i choć było ich o prawie 30 tys. mniej niż dzień wcześniej, eksperci wskazują, że jest to prawdopodobnie efekt mniejszej liczby wykonanych testów. W całym kraju odnotowano też 2771 zgonów pacjentów z COVID-19, co oznacza, że ok. 115 osób umiera tam co godzinę, jednak te statystyki również uważa się za zaniżone. Szpitale w wielu miejscach kraju są przepełnione i zmuszone do odsyłania pacjentów z powodu braku tlenu.