Alabama: Zakaz rywalizacji „płci biologicznych” w sporcie

Głośno było w ostatnim czasie o przypadku Dakoty Północnej, gdzie republikański gubernator zawetował projekt ustawy mający na celu zapobieganie udziałowi „transpłciowych” mężczyzn w żeńskich drużynach sportowych.

Inną decyzję podjęła – również republikańska – gubernator Alabamy, Key Ivey, która podpisała przegłosowaną przez stanową legislaturę ustawę nr 391. Nowe prawo zakazuje rywalizacji w sportach szkolnych pomiędzy przedstawicielami „płci biologicznych”. Alabama dołączyła tym samym do innych stanów, w których prawodawstwo reguluje tę kwestię (Mississippi, Tennessee, Arkansas i Idaho). Praktycznym skutkiem ustawy będzie ukrócenie przypadków, w których „transpłciowi” chłopcy zapisywaliby się do dziewczęcych drużyn sportowych.

„Ze względu na fizyczne różnice między biologicznymi mężczyznami i biologicznymi kobietami, posiadanie oddzielnych drużyn sportowych w oparciu o biologiczną płeć sportowców zmniejsza ryzyko kontuzji biologicznych zawodniczek i sprzyja równości płci” – stanowi ustawa. Dopuszcza ona taką rywalizację jedynie w wyjątkowych okolicznościach wprost zakładających udział drużyn obu płci.

Większość Amerykanów przeciwna gender w sporcie

Jak wykazały przeprowadzone niedawno sondaże, większość Amerykanów, w tym trzy czwarte republikańskich polityków, popiera regulacje sportu oparte o standardy biologiczne, a nie podyktowane ideologią gender. Badania wykazały, że mężczyźni posiadają fizyczną przewagę nawet po dwóch latach stosowania tzw. „terapii hormonalnej”, będącej częścią ich genderowej transformacji.

Alabama – uchodząca za jeden z konserwatywnych południowych stanów USA – jest również skłonna przyjąć prawo całkowicie zakazujące stosowania wszelkich procedur transpłciowych wobec nieletnich. Stosowny akt został opublikowany przez tamtejszy senat, a w jego myśl udzielanie hormonów blokujących dojrzewanie płciowe bądź świadczenie usług medycznych w kierunku „zmiany płci” byłoby karane pozbawieniem wolności do 10 lat. Podobna ustawa została niedawno podpisana w Arkansas.

- Aktywne promowanie transpłciowości zaowocowało masowymi niekontrolowanymi i niezatwierdzonymi eksperymentami na dzieciach i młodzieży. To jest znęcanie się nad dziećmi – komentuje dr Michelle Cretella z American College of Pediatricians, odnosząc się do problemu stosowania niezatwierdzonych medycznie preparatów blokujących rozwój płciowy przez osoby „zdezorientowane płciowo”.