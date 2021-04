Włochy: 23 osoby zakażone koronawirusem w samolocie z Indii

Informację przekazały w czwartek władze medyczne stołecznego regionu Lacjum po przeprowadzeniu testów. Wśród zainfekowanych jest dwóch członków załogi. Na pokładzie były 223 osoby.

Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zostali od razu poddani testom na obecność wirusa w związku z zaostrzeniem reguł sanitarnych z powodu skrajnie trudnej sytuacji epidemicznej w Indiach.

Dalsze badania, prowadzone przez rzymski szpital zakaźny Spallanzani, mają potwierdzić, czy osoby zakażone mają groźny wariant wirusa z Indii. Wszyscy z pozytywnym wynikiem i członkowie ich rodzin zostali umieszczeni w hotelu covidowym, gdzie przejdą kwarantannę.

Włochy wprowadziły zakaz wjazdu dla podróżnych z Indii, Bangladeszu, a w czwartek także ze Sri Lanki. Wyjątek stanowią osoby mające obywatelstwo włoskie i rezydenci w Italii.

Kraje podejmują działania

Belgia zamyka swe granice dla podróżnych z Indii, Brazylii i RPA, by zahamować rozprzestrzenianie się lokalnych wariantów koronawirusa.

Tymczasem władze Hiszpanii nałożą kwarantannę na wszystkich podróżnych z Indii w związku z panującą w tym kraju nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wysoce zakaźnego wariantu – zapowiedziała we wtorek rzeczniczka rządu Maria Jesus Montero. Jako że nie ma bezpośrednich lotów z Indii do Hiszpanii, wprowadzony środek będzie odnosił się do osób podróżujących przez kraje trzecie – sprecyzowała.

Filipiny wprowadzą zakaz wjazdu dla podróżnych przybywających z Indii, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nowej odmiany wirusa, który doprowadził do ogromnego wzrostu liczby zakażeń w tym południowoazjatyckim kraju – poinformował we wtorek wysoki rangą urzędnik. Podróżni przybywający z Indii lub ci, którzy byli w tym kraju w ciągu ostatnich 14 dni, będą mieli zakaz wjazdu na Filipiny od 29 kwietnia do 14 maja ogłosił rzecznik prezydenta Harry Roque.

Podobny zakaz, obowiązujący od czwartku, ogłosiła też Kambodża, obejmując nim również osoby, które były w Indiach w ciągu ostatnich trzech tygodni. Zarówno Kambodża, jak i Filipiny odnotowały w ostatnich tygodniach duży wzrost liczby infekcji.