Holandia: Migranci zarobkowi bez prawa do szczepionki przeciwko COVID-19

Powodem jest to, że nie są zarejestrowani w swoich gminach. Problem może dotyczyć ponad 250 tys. osób, głównie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Z szacunków ministerstwa spraw wewnętrznych wynika, że właśnie tyle osób nie było w 2019 r. zarejestrowanych w gminnych bazach danych (BRP).

Z informacji podanych w poniedziałek przez platformę dziennikarstwa śledczego "Investico" wynika, że konsekwencją braku rejestracji jest nieobjęcie tych osób programem szczepień przeciwko koronawirusowi.

Bardziej narażeni na zakażenie

"Migranci zarobkowi są bardziej narażeni na zakażenie, ponieważ mieszkają, pracują i są transportowani blisko siebie" - mówi "Investico" Ashis Brahma, lekarz z GGD North and East Gelderland, który specjalizuje się w badaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród migrantów zarobkowych. "To sprawia, że tym bardziej sensowne jest włączenie ich do szczepień" - uważa Brahma.

Po czterech miesiącach od przyjazdu do Holandii migranci zarobkowi są zobowiązani do zarejestrowania się w gminnym rejestrze, jednak wielu z nich tego nie robi. Natomiast zgodnie z informacją przekazaną dziennikarzom przez ministerstwo zdrowia, szczepieni będą tylko ci pracownicy, którzy są zarejestrowani w BRP.

Cytowana przez "Investico" Kitty Jong, wiceprzewodnicząca związku zawodowego FNV, uważa za niedopuszczalne, że ta grupa migrantów zarobkowych jest wykluczona ze szczepień. Związek zapowiedział wystąpienia do ministra zdrowia Huigo de Jonge z wnioskiem o zmianę tej sytuacji.

"Ci ludzie często pracują w kluczowych zawodach i zasługują na taką samą ochronę, jak wszyscy inni. Cała sytuacja pokazuje, że migranci są często postrzegani w Holandii jako ludzie drugiej kategorii" - mówi Jong.

"Wszyscy migranci zarobkowi - zarejestrowani w gminie lub nie - płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne" – powiedział portalowi wirusolog Bert Niesters z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groeningen. Jego zdaniem m.in. z tego powodu należy im zaoferować szczepienie.