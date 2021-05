Ukraina: Zakażeń koronawirusem jest w kraju ponad dwa razy więcej niż oficjalnie

29 proc. uczestników badania odpowiedziało, że już przechodziło COVID-19 albo jest chorych obecnie. 65 proc. stwierdziło, że jeszcze nie chorowało; pozostali uznali, że trudno jest im odpowiedzieć na to pytanie.

17 proc. spośród tych, którzy odpowiedzieli twierdząco, zrobiło test pod kątem obecności koronawirusa w organizmie, a 12 proc. odczuwało objawy - czytamy w zamieszczonym w poniedziałek na stronie instytutu omówieniu badania.

Oficjalne statystyki nie oddają rzeczywistości

Dyrektor KMIS Wołodymyr Paniotto ocenił, że wyniki badania świadczą o tym, że na Ukrainie liczba zainfekowanych jest co najmniej dwa razy większa niż wynika to z oficjalnych danych.

"Zakończyliśmy badanie 15 kwietnia. 16 kwietnia według oficjalnych danych (wziąłem pod uwagę dane Instytutu Hopkinsa) na Covid-19 zachorowało 1 974 056 osób, więc ok. 2 mln ludzi. Według danych wynikających z badania chorowało 29 proc., z czego 17 proc. stwierdziło to na podstawie testu, a 12 proc. tylko na podstawie objawów. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tych, którzy zrobili testy, uwzględnimy błąd statystyczny i weźmiemy dolną granicę, to wśród dorosłej ludności chorowało 4,4 mln ludzi. To oznacza, że na Ukrainie chorych jest co najmniej dwa razy więcej niż według oficjalnej statystyki" - ocenił dyrektor instytutu.

Dodał też, że w związku z tym, że do oficjalnych danych wlicza się zakażenia u osób przed 18. rokiem życia i że część z tych, którzy uważają, że chorowali, ale nie zrobili testu, może mieć rację, chorych na Ukrainie może być nawet trzy razy więcej.

43 proc. ankietowanych odpowiedziało, że gotowych jest do poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 w najbliższych miesiącach, niechęć do szczepień zadeklarowało 53 proc. badanych. W porównaniu z marcem polepszył się stosunek wobec szczepień - podkreślono.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-15 kwietnia metodą wywiadu. Przepytano 2001 respondentów w wieku 18 lat i więcej ze wszystkich regionów kraju oprócz terytoriów niebędących pod kontrolą władz w Kijowie.