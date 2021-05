Chiny: "Złote kody zdrowia" dla zaszczepionych

Według państwowych mediów pomoże to wykreować wśród młodzieży modę na przyjmowanie szczepionek – podał we wtorek chiński portal Sixth Tone.

Setki milionów Chińczyków zainstalowały na swoich telefonach komórkowych aplikacje z „kodami zdrowia”, które dają władzom wgląd w ich lokalizację, historię podróży i inne prywatne dane. Choć w Chinach od wielu tygodni prawie nie notuje się nowych zakażeń koronawirusem, mieszkańcy wciąż proszeni są o okazanie zielonych kodów zdrowia przy wejściu do niektórych budynków, centrów handlowych, kin czy środków komunikacji publicznej.

Na podstawie historii podróży i kontaktów aplikacje szacują poziom zagrożenia i prezentują go w postaci zielonego, żółtego lub czerwonego kodu QR. Władze prowincji Szantung dodają do tego „złoty kod” dla zaszczepionych, który wygląda podobnie do kodu zielonego, ale ze złotą ramką oraz emblematem z tarczą i strzykawką.

"Pragnienie zodbywania odznaczeń"

Inicjatywa jest niedrogą metodą promocji programu szczepień wśród młodych ludzi poprzez upodobnienie go do gier i wpisanie go w pragnienie zdobywania odznaczeń – oceniła oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua.

Złoty kod został już w Szantungu wprowadzony w komunikatorze WeChat, a w najbliższych dniach ma się również pojawić w innych aplikacjach z „kodami zdrowia” – podał Sixth Tone.

Dobre tempo szczpień w Chinach

Program szczepień przeciw COVID-19 w Chinach nabiera tempa. Do niedzieli w kraju podano ponad 275 mln dawek, z czego ponad połowę w ciągu ostatniego miesiąca. Zgodnie z planem władz do czerwca co najmniej jedną dawkę szczepionki ma przyjąć 40 proc. spośród ok. 1,4 mld mieszkańców ChRL.

Do powszechnego użycia dopuszczono w Chinach cztery rodzime szczepionki przeciw COVID-19, a piąty preparat, również opracowany przez chińską firmę, otrzymał zielone światło do zastosowań kryzysowych w ograniczonej skali.