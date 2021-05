Facebook trwale usuwa fanpage konserwatywnego serwisu LifeSiteNews

Redakcja konserwatywnego portalu LifeSiteNews otrzymała od Facebooka serię powiadomień i e-maili w związku z publikowaniem treści odbiegających od oficjalnej narracji na temat epidemii COVID-19. Nie skończyło się na upomnieniach – 4 maja fanpage LifeSiteNews zniknął z Facebooka, a wydawca otrzymał wiadomość, iż usunięcie ma charakter permanentny, a powodem jest publikowanie „fałszywych informacji o COVID-19, które mogą przyczynić się do szkód fizycznych”.

Facebook poinformował również, iż z zasady odrzuca strony promujące „informacje zniechęcające do szczepień”.

Cenzura w wydaniu Big Tech: „Wyciszanie wolności słowa”

Decyzja platformy społecznościowej nie była zaskoczeniem dla konserwatywnego medium, zważywszy na fakt, iż niedawno kanał LifeSiteNews zniknął z serwisu YouTube, również z powodu prezentowania niezgodnego z mainstreamem punktu widzenia. LifeSite prezentuje poglądy katolickie, pro-life oraz analizę politycznych aspektów epidemii koronawirusa z perspektywy wolności obywatelskich oraz podejścia naukowo-krytycznego.

- Facebook ucisza każdy głos, który jest sprzeczny z ich przekonaniami i planami. Nasza strona LifeSiteNews na Facebooku została usunięta tylko dlatego, że udostępnialiśmy raporty lekarzy, pielęgniarek, ekspertów badaczy, a nawet byłego wiceprezesa firmy Pfizer, wypowiadającego się przeciwko szczepionkom na COVID. Byliśmy również oznaczani z powodu licznych artykułów, które udostępnialiśmy, pokazujących związek szczepionek na COVID, jak i innych szczepionek, z liniami komórkowymi abortowanych dzieci – mówi Rebekah Roberts, dyrektorka ds. marketingu LifeSiteNews.

Portal zwrócił się do swoich czytelników z prośbą o udostępnianie artykułów w mediach społecznościowych i zachęcił do zapisania się do newslettera tych, którzy śledzili dotychczas Facebookowy profil LifeSiteNews.