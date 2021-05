USA: Ponad 400 korporacji lobbuje na rzecz „prawa LGBT”

Catholic News Agency informuje o dołączeniu dziesiątek firm do Koalicji Biznesu na rzecz Ustawy o Równości (Business Coalition for the Equality Act). Oprócz oczywistych „koalicjantów”, takich jak Facebook, Apple, IKEA czy Google, na liście popierających „prawo LGBT” znajdują się legendarna wytwórnia filmów animowanych dla dzieci Walt Disney oraz koncern farmaceutyczny Pfizer.

Tzw. Ustawa o równości została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów i trafiła do Senatu. Zakłada ona wdrożenie postulatów ruchu LGBT i gender zakazujących mówienia prawdy na temat naturalnej orientacji seksualnej oraz niezmienności płci biologicznej. Ponadto, jak zwrócił uwagę amerykański episkopat, ustawa uderza w wolność religijną, ponieważ nauczanie Pisma Świętego i Tradycji katolickiej byłoby również uznane jako akty dyskryminacji.

W kolizję z prawem wchodziłyby również osoby pragnące zachować integralność swoich poglądów w działalności biznesowej (już obecnie w stanach, w których obowiązuje lokalne prawodawstwo idące po myśli ruchu LGBT, zdarzały się kuriozalne sytuacje, takie jak stawianie przed sądem cukiernika, który nie chciał przyrządzić tortu na wesele pary homoseksualnej).

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa byłyby chronione, podobnie jak dziś rasa. W naturalnej konsekwencji wprowadzonego prawa wyrażanie sprzeciwu wobec dalszego propagowania LGBT i gender byłoby karalne na mocy prawa i napiętnowane, tak jak dziś napiętnuje się – faktyczny bądź ideologicznie wyolbrzymiony – rasizm.

LISTA FIRM POPIERAJĄCYCH „PRAWO LGBT”

Na stronie internetowej lobby LGBT Human Rights Campaign znajduje się lista podmiotów oficjalnie popierających Ustawę o równości. Oto niektóre z nich w porządku alfabetycznym:

Adobe, Amazon, American Airlines, Apple, Bloomberg, BNP Paribas, BP, Bridgestone, Coca-Cola, Converse, Danone, Deutsche Bank, eBay, Ericsson, Facebook, General Motors, Goldman Sachs, Google, Hilton, Honda, HP, IBM, IKEA, Intel, Jacobs, Johnson & Johnson, Levi Strauss, MasterCard, Microsoft, Nestlé, Netflix, Nike, Nordstrom, PayPal, Pepsi, Pfizer, Philip Morris, Shutterstock, Siemens, Sony, Spotify, Starbucks, Tesla, Toyota, TripAdvisor, Twitter, Uber, Visa, Walt Disney, Warner Music Group, Whirpool.

Obecnie 416 firm zadeklarowało wsparcie dla „prawa LGBT”. Wszystkie te firmy generują łączny przychód w kwocie 6,8 biliona dolarów rocznie i zatrudniają ponad 14 milionów pracowników. Od roku 2019 poparcie dużego biznesu dla Ustawy o równości zwiększyło się dwukrotnie.

- Nadszedł czas, aby ochrona praw obywatelskich została rozszerzona na osoby LGBT+ w całym kraju w sposób jasny, spójny i wszechstronny – powiedziała Carla Grant Pickens, dyrektorka ds. różnorodności i inkluzywności w firmie IBM.