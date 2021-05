Spotkanie Biden-Putin. Padła prawdopodobna data

Trwają przygotowania do spotkania Joe Bidena z Władimirem Putinem. Jak informuje CNN, prezydent Stanów Zjednoczonych chciałby spotkać się z przywódcą Kremla w trakcie swojej wizyty w Europie.

Biden na spotkaniu G7 i szczycie NATO

We wspomnianym terminie Biden ma zamiar pojawić się w Wielkiej Brytanii i Belgii. Będzie to jego pierwsza zagraniczna podróż od czasu objęcia urzędu. Najpierw, od 11 do 13 czerwca, przywódca USA będzie uczestniczył w szczycie G7. Następnego dnia uda się do Brukseli na spotkanie w ramach NATO.

Z propozycją organizacji spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji wystąpiły już Finlandia, Austria oraz Czechy.

Kwestia Ukrainy

Z propozycją spotkania wystąpił 13 kwietni Baiden, podczas rozmowy telefonicznej prezydentów. Joe Biden wskazał, że do spotkania mogłoby dojść na neutralnym terenie. Biały Dom poinformował, celem spotkania byłoby "omówienie pełnego zakresu problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja". Podczas rozmowy telefonicznej prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał przywódcę Federacji Rosyjskiej do deeskalacji napięcia w relacjach z Ukrainą.

W oświadczeniu Białego Domu Biden wskazano, że "Joe Biden podkreślił niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" oraz wyraził "zaniepokojenie nagłą mobilizacją rosyjskiej armii na okupowanym Krymie i na terenach granicznych Ukrainy".

Przedstawiciele rosyjskiej dyplomacji, m.in. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i prezydencki doradca Jurij Uszakow zapewnili, że Moskwa pozytywnie zareagowała na propozycję spotkania.

