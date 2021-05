WHO awaryjnie dopuszcza chińską szczepionkę

To pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie.

Jest to również pierwszy przypadek, gdy WHO awaryjnie zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną.

Szczepionki są stosowane w Chinach

Chińskie preparaty podano już sektom milionów Chińczyków, a ponad 100 mln dawek sprzedano za granicę. Sinopharm nie opublikował jednak jak dotąd szczegółowych wyników testów klinicznych trzeciej fazy swojego specyfiku – podkreśla "SCMP".

Według chińskich władz preparat Sinopharmu zapobiega zachorowaniu na COVID-19 ze skutecznością ponad 79 proc. Natomiast szczepionka Sinovacu wykazała w osobnych próbach klinicznych w Brazylii, Turcji i Indonezji skuteczność pomiędzy 50,65 a 83,5 proc.

W Chinach kontynentalnych do powszechnego użycia zatwierdzono dotychczas cztery rodzime szczepionki na Covid-19, a piąta otrzymała zielone światło do zastosowań kryzysowych w ograniczonym zakresie. Sinovac i Sinopharm zgłosiły chęć udziału w globalnym programie dystrybucji COVAX, do czego potrzebna jest licencja od WHO.

Dobre tempo szczepień w Chinach

Program szczepień przeciw COVID-19 w Chinach nabiera tempa. Do niedzieli w kraju podano ponad 275 mln dawek, z czego ponad połowę w ciągu ostatniego miesiąca. Zgodnie z planem władz do czerwca co najmniej jedną dawkę szczepionki ma przyjąć 40 proc. spośród ok. 1,4 mld mieszkańców ChRL.

