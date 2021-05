Nawalny ponownie będzie więźniem sumienia. Amnesty International przeprasza

W lutym organizacja zaprzestała stosowania określenia więzień sumienia wobec Nawalnego, z uwagi na jego wypowiedzi z lat 2007 i 2008, które zdaniem Amnesty International mogły nosić znamiona nawoływania do nienawiści.

Oświadczenie Amnesty International

W umieszczonym na stronie Amnesty International oświadczeniu podano, że władze rosyjskie wykorzystały pozbawienie Nawalnego statusu więźnia sumienia, do dalszego łamania jego praw. Amnesty dokonała rewizji ogólnych reguł dotyczących używania statusu więźnia sumienia. W wyniku zmian, jego nadanie jest możliwe, mimo czynów danej osoby z przeszłości.

Bez poparcia dla poglądów

Organizacja podkreśla, że przywrócenie rosyjskiemu opozycjoniście statusu więźnia sumienia nie jest równoznaczne z podzielaniem jego poglądów. "Niektóre z poprzednich wypowiedzi Aleksieja Nawalnego są karygodne. Amnesty International nie bagatelizuje ani nie akceptuje tych wypowiedzi. Jako organizacja działająca na rzecz praw człowieka Amnesty International nadal będzie walczyć z rasizmem i dyskryminacją w każdej formie, gdziekolwiek się pojawiają" – podano w oświadczeniu.

Jak tłumaczy organizacja, nadanie Aleksiejowi Nawalnemu statusu więźnia sumienia nie jest wyrazem poparcia dla jego programu politycznego, a zwróceniem uwagi na konieczność przywrócenia przysługujących mu praw, w tym prawa do niezależnej opieki medycznej. "Aleksiej Nawalny nie został uwięziony za żadne rozpoznawalne przestępstwo, lecz za to, że upominał się o równe prawa do udziału w życiu publicznym dla siebie i swoich zwolenników oraz domagał się rządu wolnego od korupcji. Są to działania podyktowane sumieniem i jako takie powinny zostać uznane" –pisze AI.

Skazany na kolonię karną

Aleksiej Nawalny odbywa wyrok 2,5 roku więzienia w kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim. Pod koniec marca ogłosił rozpoczęcie strajku głodowego, przerwał go pod koniec kwietnia.

