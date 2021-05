Normalność dla zaszczepionych

Globalne ochłodzenie | Coraz więcej państw pozwala ozdrowieńcom oraz osobom w pełni zaszczepionym w miarę swobodnie chodzić nie tylko na zakupy, lecz także do restauracji czy kawiarni, do fryzjera (przed pandemią mało kto myślał o tym, jaki to luksus) oraz planować krajowe i zagraniczne podróże.

W Niemczech już wkrótce zaszczepionych i ozdrowieńców ma nie obowiązywać godzina policyjna ani ograniczenia w organizacji prywatnych spotkań. Z kolei na Węgrzech osoby posiadające specjalne certyfikaty zaświadczające o przyjęciu szczepionek mogą już korzystać z hoteli, spa i siłowni, a także chodzić do bibliotek, teatrów, kin czy zoo.