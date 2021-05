W Ameryce muzyków bardzo wielu, bo w szkołach „wychowanie muzyczne” to przedmiot obowiązkowy i lubiany, a do tego uczą gry na konkretnych instrumentach, a nie tylko ogólnie o muzyce. Kto kończy amerykański ogólniak, ten powinien umieć na czymś grać. Kto kończy studia, ten, lepiej lub gorzej, ale gra na dwóch instrumentach. Wykształcenie muzyczne traktuje się w USA na równi ze sportowym. Z powyższych powodów to w zasadzie nic dziwnego, że na naszej wiosce pośród prerii mamy jednego pianistę natchnionego. Rachunek prawdopodobieństwa.