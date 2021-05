Skandaliczny żart tiktokera. Jego ofiarą padł bezdomny

Erwin opublikował w serwisie Tik Tok nagranie na którym przedstawił okrutny żart, którego ofiarą padł bezdomny mężczyzna.

Fala krytyki po "żarcie"

Tiktoker znany jest z kontrowersyjnych zachowań, które często prezentuje w mediach społecznościowych. Tym razem mężczyzna pokazał jak nabrał bezdomnego, przed którym udawał, że na niego nakichał.

Na nagraniu opublikowanym w sieci, widać jak Erwin idzie ulicą i podchodzi od tyłu do bosego i zmęczonego bezdomnego mężczyzny. Erwin psika na plecy mężczyzny z rozpylacza, a następnie udaje, że to nie woda, tylko on nakichał na bezdomnego. Na filmie widać, jak tiktoker odchodzi, nie tłumacząc mężczyźnie, że to żart.

Nagranie spotkało się ze zdecydowaną krytyką internautów, którzy wytykali mężczyźnie brak empatii.

Film został usunięty z serwisu, ale autor "żartu" nie odniósł się do zarzutów swoich fanów. Najnowsze nagranie Erwina to jedno z serii kontrowersyjnych filmów, które ten publikuje w mediach społecznościowych.

Problemy znanego tiktokera

Luke Erwin jest znanym celebrytą, który publikuje nagrania w serwisie Tik Tok oraz na Youtubie, gdzie obserwuje go aż 378 tys. osób.

W 2019 Luke wraz ze starszym bratem Joelem zostali oskarżeni o napaść, po tym jak straszyli przechodniów podchodząc do nich z trąbką i trąbiąc im do uszu. Jedna z przestraszonych w ten sposób osób, zgłosiła sprawę na policję, skarżąc się na uszkodzenie ucha.

– Jeśli tego gościa boli ucho, to tak (żałuję - red.) – tłumaczył wówczas Erwin, w rozmowie ze stacją 7 News. Jednocześnie mężczyzna stwierdził: "Myślę, że wiele osób może to (żarty braci – red.) uznać za obraźliwe, ale my tylko chcemy się pośmiać".

Czytaj też:

Poniżali niepełnosprawnego chłopaka. Youtuberzy zatrzymani