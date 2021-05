"Francja jest w niebezpieczeństwie". Głośny list wojskowych we Francji

Wojskowi w stanie spoczynku, w tym kilkudziesięciu generałów, podpisało w kwietniu list otwarty do prezydenta Emmanuela Macrona, jego rządu i francuskich parlamentarzystów, stanowczo wzywając ich do przywrócenia ładu w państwie oraz przestrzegając przed krwawą wojną domową. Od tego czasu we Francji trwa ożywiona dyskusja. Na prośbę czytelników prezentujemy przetłumaczony tekst listu.