Komisja Europejska chce uznania „homo-adopcji” przez państwa członkowskie

Prawo to, narzucone państwom członkowskim drogą rozporządzenia, zmuszałoby uznawanie w całej Unii Europejskiej adopcji dokonanej przez pary homoseksualne w państwach, w których jest to legalne. W praktyce jednopłciowy związek partnerski, który adoptował dziecko w Holandii, mógłby wymagać prawnego uznania tego aktu po przyjeździe do innego państwa wspólnoty.

Petycja do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Takim pomysłem podzieliła się z opinią publiczną Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen już w zeszłym roku. Stwierdziła, że w ramach prac nad unijną „strategią równości LGBT” należy stworzyć wspólny dla wszystkich państw standard. „Jeżeli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju” – powiedziała. Byłby to sposób na pośrednie obejście prawodawstwa w krajach, w których adopcja dzieci przez homoseksualistów jest nielegalna.

11 europejskich organizacji promujących wartości rodzinne i pro-life zainicjowało petycję do Przewodniczącej Komisji Europejskiej wyrażającą sprzeciw wobec narzucania rozwiązań prawnych obcych prawodawstwu większości krajów europejskich (petycja jest dostępna tu). „Takie działanie stanowi naruszenie przepisów traktatowych poprzez przekroczenie uprawnień nadanych organom Unii Europejskiej przez państwa członkowskie. Przystępując do Unii Europejskiej, zapewniano nas bowiem, że członkostwo w europejskiej wspólnocie nie będzie wiązało się z żadnymi naciskami na zmiany prawa rodzinnego materialnego” – czytamy w petycji.

Homo-adopcja niezgodna z polską konstytucją i prawem międzynarodowym

Na polskiej stronie petycji, której koordynatorem jest Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, znajdujemy odniesienie do polskiej konstytucji, a także do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w myśl których prawo adopcji przysługuje rodzinie, a więc związkowi kobiety i mężczyzny.

- Dlatego stanowczo apelujemy do Pani oraz do całej Komisji Europejskiej o respektowanie przepisów Traktatów oraz praw państw członkowskich i wycofanie tego kontrowersyjnego projektu, którego przyjęcie byłoby jaskrawym przekroczeniem przyznanych Unii Europejskiej kompetencji i pogwałceniem praw państw członkowskich Unii Europejskiej do stanowienia prawa zgodnego z wolą obywateli – piszą autorzy petycji.

Polska na celowniku unijnych lobbystów LGBT

Przypomnijmy, że w marcu bieżącego roku Parlament Europejski ogłosił, iż cała Unia Europejska stanowi „strefę wolności LGBTIQ”. Działanie to zostało podjęte w odpowiedzi na decyzje niektórych polskich gmin, które ogłosiły się strefami wolnymi od LGBT.

Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego, wobec działań w Polsce i na Węgrzech „Komisja [Europejska] powinna wykorzystać wszystkie dostępne jej narzędzia, aby przeciwdziałać naruszeniom praw podstawowych osób LGBTIQ”