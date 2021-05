Wpływ szczepień na ciążę. Nowe badania

Badanie przeprowadził i opisał na łamach pisma „Obstetrics & Gynecology” zespół z Northwestern University (USA).

Badania ciężarnych kobiet

Naukowcy zbadali 84 łożyska pacjentek zaszczepionych oraz 116 - niezaszczepionych. Większość zaszczepionych kobiet otrzymało preparaty firm Moderna i Pfizer, podane w czasie trzeciego trymestru.

– Łożysko można porównać do czarnej skrzynki w samolocie. Jeśli coś złego dzieje się z ciążą, zwykle widać zmiany w łożysku, które pomagają nam rozstrzygnąć, co się stało. Z tego, co możemy powiedzieć, wynika, że szczepionka przeciw COVID nie uszkadza łożyska – mówi prof. Jeffery Goldstein.

– Osiągnęliśmy taki poziom szczepień, że widać już zwlekanie z ich przyjmowaniem i jest ono wyraźniejsze u ciężarnych kobiet. Mamy nadzieję, że zgromadzone dane, choć jeszcze wstępne, mogą zmniejszyć obawy o ryzyko związane z przyjęciem szczepionki w trakcie ciąży – dodaje prof. Emily Miller.

Kobiety w ciąży powinny się szczepić

Wcześniej prof. Goldstein i jego zespół opublikował natomiast badanie wskazujące na uszkodzenia łożyska powstające u kobiet, które miały pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Dochodziło do niewłaściwego przepływu krwi między matką i płodem.

Jak zapewnia prof. Miller, ciężarne kobiety zastanawiające się nad szczepieniem powinny uznać, że jest ono bezpieczne. – Idziemy w kierunku chronienia płodów z pomocą szczepionek, zamiast przed szczepionkami – mówi ekspertka. Wykazano już bowiem, że przeciwciała powstające po szczepieniu przedostają się także do organizmu dziecka.

– Zanim nie rozpoczną się szczepienia niemowląt, jedynym źródłem przeciwciał przeciwko COVID jest dla nich matka – podkreśla prof. Goldstein.

Łożysko to, jak wyjaśniają naukowcy, pierwszy organ, który powstaje w trakcie ciąży. M.in. dostarcza płodowi tlen i substancje odżywcze, zastępując rozwijające się jeszcze narządy dziecka. Dodatkowo reguluje pracę hormonów i układu odpornościowego oraz skłania organizm matki do przyjęcia płodu.

– Internet zwielokrotnił obawy, że szczepienia mogą uruchomić reakcję immunologiczną, która spowoduje odrzucenie płodu przez organizm matki. Ale nasze wyniki pozwalają wierzyć, że tak się nie dzieje – podkreśla prof. Goldstein.

Badacze nie znaleźli także śladów zapaleń łożyska, które mogłyby powstać przy infekcji SARS-CoV-2.

Nie znaleźli żadnego przypadku tego typu, ale zaznaczają, że jest to rzadka przypadłość i prawidłowe badanie pod tym kątem wymaga próby liczącej co najmniej tysiąc uczestniczek.