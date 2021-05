Zieloni wzywają do uwolnienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19

– Jako Zieloni popieramy europejską inicjatywę obywatelską, która wzywa Komisję Europejską do uwolnienia patentów na szczepionki przeciw koronawirusowi – powiedział w czwartek rzecznik partii Maciej Józefowicz.

By inicjatywa odniosła skutek, pod musi się pod nią podpisać co najmniej milion osób w Europie; w tym co najmniej 36,6 tys. z Polski. – Na razie podpisów z Polski jest nieco ponad 4000 – powiedział rzecznik, apelując o podpisywanie petycji na stronie internetowej.

Szczepionki jedynym sposobem na zatrzymanie pandemii

Podkreślił, że jedyny sposób na powstrzymanie pandemii to "masowe szczepienia na całym świecie, dla ludzi ze wszystkich krajów", a szczepień nie mogą ograniczać prawa własności intelektualnej. – Chcemy, żeby każdy kraj, każdy zakład farmaceutyczny, jeśli ma warunki, mógł te szczepionki produkować nie zważając na patenty i na zyski koncernów, zyski nie są w tej chwili najważniejsze, najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi na całej planecie – dodał rzecznik.

– Zapewnienie szczepionek wszystkim chętnym podczas śmiertelnej pandemii jest naszym moralnym obowiązkiem. Prywatna firma nie powinna mieć uprawnień do decydowania, kto, kiedy i czy w ogóle uzyska pomoc medyczną, w tym wypadku szczepionkę – powiedział przewodniczący Zielonych Wojciech Kubalewski

Zaznaczył, że "patenty zapewniają farmaceutycznym koncernom monopolistyczną pozycję na rynku", ale często w finansowaniu badań nad chronionymi rozwiązaniami uczestniczą państwa. – Działanie firm farmaceutycznych w przypadku pandemii COVID-19 ogranicza dostępność i zwiększa koszty terapii dla wielu ludzi, szczególnie w państwach biedniejszych – dodał przewodniczący.

Międzynarodowe poparcie dla inicjatywy

Kubalewski przypomniał, że do uwolnienia patentów na szczepionki na COVID-19 wzywają papież Franciszek, prezydent USA Joe Biden, WHO, Amnesty International, naukowcy i nobliści z całego świata, a w Polsce inicjatywę Right to Cure (Prawo do terapii) poparli m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i partia Razem.

Zwrócił też uwagę, że również WTO "ma w swoich statutach gotowy od dziesięcioleci mechanizm zwalniania poszczególnych patentów medycznych i uwalniania praw do szczepionek". – Komisja Europejska ciągle nie jest zdecydowana, stąd potrzeba naszej inicjatywy – powiedział. Apelował, by KE ujęła się za tymi, dla których dostępność szczepionek jest „blisko zerowa” z powodu praw patentowych.

– Pandemia to globalny problem. Szczepienia w biednych krajach chronią także tych, którzy żyją w bogatszych częściach świata – przypomniała Urszula Dragan z Rady Krajowej Partii Zieloni.– Wirusy nie znają granic, dopóki będą mogły się swobodnie rozprzestrzeniać i namnażać, będziemy mieli do czynienia z nowymi mutacjami, które rozprzestrzenią się po wszystkich krajach, tworząc nowe ogniska epidemii – dodała. – Dlatego tylko powszechna dostępność szczepionek pomoże nam skutecznie przeciwdziałać pandemii – powiedziała.

Dorota Zawadzka z warszawskiego koła partii zwróciła uwagę, że "bogate państwa zarezerwowały sobie znaczną część szczepionek; to, co zostało przeznaczone dla krajów biednych, to ok. 1 proc.". Podkreśliła, że globalny system dobrowolnego dzielenia się szczepionkami (Covax) – inicjatywy oficjalnie wspieranej przez państwa zachodnie - „jest skrajnie niedofinansowany".