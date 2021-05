Włochy: Koniec kwarantanny dla przyjezdnych z krajów UE

Kwarantanna nie będzie wymagana, jeśli podróżny okaże negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Decyzja ta oznacza otwarcie Włoch na turystykę, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu, że kraj jest gotowy na przyjęcie turystów z zagranicy w warunkach bezpieczeństwa.

Trwa akcja szczepień

Około 26 milionów Włochów zostało dotąd zaszczepionych przeciwko COVID-19, w tym ponad 8 milionów z nich, czyli 13 procent populacji, zakończyło cykl szczepień – poinformował w piątek rząd. Czerwiec zapowiadany jest jako rekordowy pod względem liczby szczepień.

Dotychczas do Włoch przysłano 30 milionów dawek szczepionek, co oznacza, że obecnie regiony mają do dyspozycji łącznie 3,6 mln do wykorzystania w najbliższych dniach.

Jak pisze piątkowa prasa, w czerwcu mają zostać zniesione kategorie wiekowe i rozpocząć się masowe szczepienia bez żadnych limitów.

Dziennik "Il Messaggero" podał, że regiony Lacjum i Lombardia ze stolicami w Rzymie i Mediolanie proszą o dawki szczepionek, magazynowane na południu kraju, których niekiedy nie chcą mieszkańcy tamtych stron.

Poprawa sytuacji w kraju

W ciągu miesiąca o połowę zmniejszyła się we Włoszech liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 – podała w czwartek medyczna fundacja Gimbe. Dalej według niej na ryzyko pobytu w szpitalu narażonych jest 5,6 miliona niezaszczepionych osób powyżej 60 lat.

Ponadto w ogłoszonej analizie odnotowano stopniowy spadek dziennej liczby zgonów i obecnie zakażonych.

Najnowsze dane o przebiegu epidemii koronawirusa we Włoszech to 201 zmarłych w ciągu ostatniej doby i 8085 kolejnych przypadków zakażenia potwierdzonych w 287 tysiącach testów (dane z czwartku). To kolejny dzień stabilizacji sytuacji z tendencją do poprawy - podkreśla się w analizach danych Ministerstwa Zdrowia.

Bilans zmarłych w ciągu ponad roku epidemii wzrósł do 123 745 i jest najwyższy w UE. Dotąd w kraju potwierdzono 4,1 miliona przypadków zakażeń; wyzdrowiało prawie 3,7 mln osób, w tym jednego dnia około 14 tysięcy.