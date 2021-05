Była gwiazda rosyjskiej muzyki zaczyna karierę polityczną. W partii Putina

t.A.T.u. to rosyjski duet założony w 1999, wykonujący muzykę z pogranicza popu, rocka, pop-rocka i elektroniki. W jego skład wchodziły Lena Katina i Julija Wołkowa. Zespół zadebiutował pod koniec 2000 singlem „Ja soszła s uma”. Później były kolejne hity:„Nas nie dogoniat” i „30 minut”. W 2001 ukazał się ich debiutancki album, zatytułowany 200 po wstriecznoj, którego obecna sprzedaż wynosi ok. 2,5 mln egzemplarzy, będąc najlepiej sprzedającą się płytą na rosyjskim rynku muzycznym. Wokół zespołu unosiła się aura skandalu, ponieważ Julija i Lena sugerowały, że są lesbijkami.

Od muzyki do partii Putina

"Jedna z członkiń duetu t.A.T.u. Julia Wołkowa zamierza wziąć udział we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Będzie startować z listy Jednej Rosji. Właśnie nagrała swoją pierwszą reklamówkę wyborczą. Przyobleczona w firmowe ciuchy, nastrzyknięta »do nieuznawajemosti« botoksem przekonuje tkaczki z Iwanowa (to ma być jej rejon wyborczy), że wie, jak z troską się pochylić nad ich losem" – poinformowała Anna Łabuszewska, dziennikarka specjalizująca się w problemach życia społeczno-politycznego w Rosji, a także autorka bloga "17 Mgnień Rosji".

W krótkim spocie Wołkowa przekonuje, że chce zmienić to, jak władze odnoszą się do ludzi. Dodaje, że doskonale zna problemy mieszkańców obwodu iwanowskiego (to region położony w zachodniej części Rosji) i będzie w stanie im pomóc.

– Wiem o kobietach, które dźwigają na swoich barkach problemy całych rodzin, całego obwodu iwanowskiego oraz całego naszego kraju – Rosji – przekonuje była piosenkarka. Podkreśla, że doskonale zna też problemy "całej ojczyzny, Rosji"

