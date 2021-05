Hiszpania: Chaos po poluzowaniu restrykcji

W rezultacie doszło do licznych korków i chaosu komunikacyjnego w wielu regionach kraju. Wszystko przez masowy wyjazd z miast.

Exodus mieszkańców hiszpańskich miast doprowadził w piątek wieczorem do paraliżu dróg w kilkunastu prowincjach kraju. Najliczniejsze korki występują w prowincji Madrytu, Barcelony, Alicante, Malagi, Murcji, Sewilli oraz w Walencji – opisuje w korespondencji z Hiszpanii Polska Agencja Prasowa.

Służby alarmują

Według kierownictwa Generalnej Dyrekcji Ruchu Drogowego (DGT) do chaosu komunikacyjnego doszło w piątek na siedmiu autostradach Hiszpanii oraz na kilkudziesięciu trasach szybkiego ruchu w różnych regionach kraju.

Władze DGT odnotowały szczególnie wysoki wzrost natężenia ruchu wśród rezydentów hiszpańskiej stolicy. Ruch na drogach wyjazdowych z Madrytu zwiększył się w piątek o blisko 50 proc. w porównaniu z minionym tygodniem.

Hiszpania znosi obostrzenia

W związku z obowiązywaniem od 25 października do 9 maja stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całej Hiszpanii panowały surowe restrykcje przeciwepidemiczne. Obejmowało one m. in. zakaz opuszczania terenów wspólnot autonomicznych i nakładające konieczność przestrzegania nocnej godziny policyjnej.

Już w pierwszych godzinach po wygaśnięciu stanu zagrożenia epidemicznego we wszystkich regionach Hiszpanii zanotowano liczne przypadki nielegalnych zabaw organizowanych w plenerze przez młodzież. Ich uczestnicy zazwyczaj nie mieli na twarzach masek ochronnych, ani nie przestrzegali dystansu społecznego.