Francja – alert generałów

We Francji skrajna lewica, pod hasłem „Wolność-Równość-Dokumenty”, walczy o prawo do niekontrolowanego osiedlania się muzułmanów, traktując wszelkie przeciwdziałanie nielegalnej imigracji jako przejaw „rasizmu” i „dyskryminacji”. Stanowisko to najkrócej streszcza formuła, którą kiedyś usłyszałem od jednego z uczonych w prawach człowieka, w Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego: „Jeśli imigracja jest prawem człowieka, to pojęcie nielegalnej imigracji nie ma żadnego sensu”. Od doktryny silniejsze są ideogramy. Oficjalnym godłem imigracjonizmu stał się odcisk buta oznaczający, że każdy ma prawo zamieszkać tam, gdzie postawi stopę.