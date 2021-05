Węgry przedłużają stan zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z decyzją parlamentu stan zagrożenia przedłużono do 15. dnia po rozpoczęciu jesiennej sesji parlamentu. Rząd może jednak zdecydować o jego zniesieniu przed tym terminem.

Minister sprawiedliwości Judit Varga uzasadniła przedłużenie stanu zagrożenia tym, że w całej Europie rozprzestrzenia się indyjski wariant koronawirusa i pojawił się on także na Węgrzech.

Obecne obostrzenia na Węgrzech obejmują m.in. godzinę policyjną od godz. 24 do 5 rano i zakaz zgromadzeń.

Przywileje dla zaszczepionych

Od 1 maja zniesiono znaczną część restrykcji przeciwepidemicznych dla osób, które mają kartę poświadczającą ochronę przeciw koronawirusowi poprzez szczepienie lub przebycie COVID-19. Osoby te mogą korzystać m.in. z lokali restauracyjnych i kawiarni nie tylko na tarasach, ale i wewnątrz, mogą zatrzymywać się w hotelach oraz zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska. Wydłużono też możliwe godziny pracy sklepów do godz. 23.

Liczba nowych zgonów na COVID-19 i zakażeń koronawirusem spadła na Węgrzech w poniedziałek do poziomu z początku drugiej fali epidemii, czyli z jesieni 2020 roku – odpowiednio do 38 chorych na COVID-19 (najmniej od 25 października) i 426 nowych (najmniej od 9 września). We wtorek odnotowano jeszcze mniej nowych zakażeń – 382.

Porozumienia ws. podróży osób zaszczepionych

Szefowie dyplomacji Słowacji, Czech, Węgier, Austrii i Słowenii, czyli tzw. Grupy C5, opowiedzieli się w czwartek w Bratysławie za zawarciem umów dwustronnych lub na szczeblu regionalnym, by umożliwić podróże osobom zaszczepionym na COVID-19.

